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Граждан Грузии, условия соглашения с которыми нарушили немецкие работодатели, переведут на новое место работы
18.06.2021 15:59
Посольство Германии в Грузии выступило с заявлением касательно программы сезонной работы для граждан Грузии в ФРГ. По заявлению дипломатического ведомства, граждан, работодатели которых нарушили условия программы, переведут на новое место работы на этой неделе.
«Федеральное агентство занятости выражает сожаление в связи с данной проблемой, которая является единичным случаем. Государственные ведомства Германии быстро и эффективно изучили данный случай и приняли соответствующие меры. Создание хороших условий для сезонных работников является основной предпосылкой для успешного исполнения соглашения о посредничестве», — говорится в заявлении.
Посольство уверяет, что за нарушение трудового законодательства Германии будут приняты соответствующие меры.
Пилотная программа трудоустройства граждан Грузии в Германии должна была стартовать с начала 2020 года, но была отложена из-за ковида.
Кроме граждан Грузии возможность трудоустройства есть у граждан Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Албании и Молдовы. Ни одна из этих стран не является членом Евросоюза. Для запуска подобной программы как правило нужна договоренность между правительствами.
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