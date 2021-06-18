

Дито Херхелаури найден мертвым в Польше

18.06.2021 16:00





Пропавший 24-летний гражданин Грузии Дито Херхелаури найден мертвым в Польше.



Сообщается, что спасатели обнаружили труп молодого человека в озере.



Члены семьи Дито Херхелаури не могли связаться с ним с субботы.



Молодой человек родом из Телавского муниципалитета.



Он уехал на заработки в Варшаву 4 года назад.



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