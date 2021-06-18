

Продажи автомобилей в Грузии выросли на 30%

18.06.2021 16:21





«В последнее время показатель продаж автомобилей вырос примерно на 30%» - заявил глава компании «Кавказ-автоимпорт» Александр Векуа.



По его словам, открытие сперва сухопутных, а затем воздушных границ на продажи автомобилей отразилось очень позитивно – более того, продажи настолько активизировались, что образовался небольшой дефицит.



Глава компании надеется, что к концу года продажи автомобилей достигнут допандемийного показателя.



«Продажи автомобилей совершенно точно выросла. Мы зависим от соседних стран, граждане которых покупают машины в Грузии. Поэтому смягчение регуляций и открытие границ уже оказало позитивное воздействие на продажи. Показателем роста продаж является и ощутимый рост импорта автомобилей из США, откуда в Грузию в основном прибывают машины на продажу. Сейчас даже есть небольшой дефицит – дилеры не могут полностью удовлетворить растущий спрос на автомобили, так как ограничения на передвижение через границы все еще есть» - заявил Александр Векуа.



О росте продаж говорит и учредитель компании mycar.ge“ Бесо Катамаадзе, но, по его словам, несмотря на открытие границ, увеличение не настолько масштабное, как хотелось бы.



«Продажи у нас выросли на 10-15%, но с 2019 годом все равно не сравнить. Рост есть в сравнении с 2020 годом, а вот с 2019-м – сокращение примерно на 80%. Границы открылись, но активность пока низкая.



В 2019 году реэкспорт автомобилей был на первом месте по экспорту из Грузии, однако из-за пандемии коронавируса и закрытием границ в 2020 году этот вид экспорта переместился на второе место.



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