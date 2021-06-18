

Глава службы новостей Pirveli TV назвал абсурдным обвинение прокуратуры в фальсификации записей

18.06.2021 16:23





Глава службы новостей телекомпании Pirveli TV Нодар Меладзе назвал абсурдным обвинение прокуратуры в фальсификации записей разговоров Беры Иванишвили, Ираклия Гарибашвили и Анзора Чубинидзе.



«В какой форме мы получали эти записи от информированного источника, на основе этих записей и был подготовлен репортаж. Там есть прерывание содержания или нечто схожее. Заявление об изменении содержания, конечно, абсурдно. Но мы и не ожидали ничего другого», — сказал Меладзе изданию Netgazeti.



Сегодня, 18 июня, прокуратура обнародовала информацию о промежуточных итогах расследования дела о аудиозаписях, которые транслировались по телеканалу Pirveli TV в марте. Генеральная прокуратура Грузии утверждает, что Беру Иванишвили и Ираклия Гарибашвили прослушивали до 2012 года и что аудиозаписи фальсифицированы таким образом, что содержание реального разговора изменено и состоит из десятков разных разговоров.



Прокуратура утверждает, что телохранители Беры действительно приходили домой к авторам комментариев, но с их стороны не было проявлено ни насилия или не угроз.



По данным прокуратуры, номера мобильных телефонов Ираклия Гарибашвили, Беры Иванишвили и Анзора Чубинидзе тайно прослушивались с октября 2011 года по октябрь 2012 года. В частности, тайная телефонная прослушка в отношении их начались 4 октября 2011 года по нескольким уголовным делам, начатым и организованным по поручению начальника Департамента конституционной безопасности, за день до того, как Бидзина Иванишвили объявил о создании оппозиционной политической партии и своем участии в парламентских выборах 2012 года.



«Естественно, что при подготовке телесюжета для разных целей определенный аудио- или видеоматериал может быть сделан путем редактирования, так что его реальное содержание не изменится. Однако в этом случае в результате редактирования аудиозаписей путем выборочной фиксации получаются слова и предложения с измененным содержанием. В процессе редактирования предложения, слова, а в некоторых случаях даже звуки произносятся участниками разговора в разное время и в разных ситуациях. Всего для получения аудиозаписей с желаемым редакторами содержанием в записях следы редактирования отмечаются в 170 местах.



Экспертиза подтверждает, что для усиления интенсивности аудиозаписей и искусственного создания признаков предполагаемого преступления в разговорах в 2021 году были использованы голоса других неизвестных лиц, не принадлежащих Ираклию Гарибашвили, Бере Иванишвили или Анзору Чубинидзе. Таким образом, мы хотим проинформировать общественность о том, что аудиозаписи, использованные в репортаже Нодара Меладзе в субботу, 6 марта 2021 года, на телеканале Pirveli TV смоделированы и фальсифицированы.



На аудиозаписях видно множество следов редактирования, абсолютно все они сделаны в результате редактирования, а путем выборочной фиксации получаются модифицированные аудиозаписи с содержанием, желаемым заинтересованными сторонами. Ввиду вышеизложенного естественно, что аудиозаписи, созданные и фальсифицированные путем редактирования, не имеют доказательной силы», — говорится в заявлении прокуратуры.



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