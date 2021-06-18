

Нацвлишвили: Сегодня прокуратура не пользуется доверием в обществе

18.06.2021 17:10





«Лиса в свидетели выставила свой хвост», - заявила депутат от «Лело» Анна Нацвлишвили в беседе с журналистами, комментируя заявление прокуратуры в связи с записями разговоров Беры Иванишвили и Ираклия Гарибашвили.



По словам Нацвлишвили, сегодня прокуратура не пользуется доверием в обществе, и она подчинена властям. Как отметила Нацвлишвили, изначально именно «Лело» потребовала провести расследование по этому делу и пригласить международных экспертов.



«Очень странным является молчание прокуратуры в течение всего этого времени и сейчас опубликование промежуточного отчета, тогда как у прокуратуры нет такой практики, и она использует это в делах лишь с высоким политическим интересом. В последних раз я помню такое заключение в связи с письмом с угрозами в адрес Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе, в котором прокуратура не ответила на то, чьи отпечатки пальцев на письме, а вывела чистым Гахария, сообщив, что на письме нет его отпечатков», - заявила Нацвлишвили.



Для справки, согласно промежуточному заключению прокуратуры, скрытые аудиозаписи разговоров Ираклия Гарибашвили и Беры Иванишвили «смоделированы и сфальсифицированы».







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