

Прокуратура: Расследование по поводу распространения скрытых записей не ведется в направлении ответственности журналистов или медиасредств

18.06.2021 17:10





По заявлению Генеральной прокуратуры Грузии, расследование в связи с аудиозаписями, использованными в репортаже передачи «Суббота Нодара Меладзе» на телеканале «Пирвели», продолжается.



Как пояснил прокурор Амиран Гулуашвили на проведенном в прокуратуре брифинге, расследование по поводу распространения скрытых записей не ведется в направлении ответственности журналистов или медиасредств.



«Генпрокуратура продолжает расследование по фактам самовольной записи/или прослушивания частных разговоров и незаконного использования, распространения записей частной коммуникации, информации, полученной с применением технических средств, с целью выявления и уличения лиц, совершивших преступление.



Тут же, во избежание спекуляций в дальнейшем, что не раз имели место в прошлом, хотим подчеркнуть, что расследование по фактам самовольной записи частных разговоров, их незаконного использования и распространения не ведется в направлении ответственности журналистов или медиасредств за распространение такого типа записей в публичном пространстве. Об итогах расследования общество будет извещено дополнительно», - заявляет Амиран Гулуашвили.









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