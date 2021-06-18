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Прокуратура: Расследование по поводу распространения скрытых записей не ведется в направлении ответственности журналистов или медиасредств
18.06.2021 17:10
По заявлению Генеральной прокуратуры Грузии, расследование в связи с аудиозаписями, использованными в репортаже передачи «Суббота Нодара Меладзе» на телеканале «Пирвели», продолжается.
Как пояснил прокурор Амиран Гулуашвили на проведенном в прокуратуре брифинге, расследование по поводу распространения скрытых записей не ведется в направлении ответственности журналистов или медиасредств.
«Генпрокуратура продолжает расследование по фактам самовольной записи/или прослушивания частных разговоров и незаконного использования, распространения записей частной коммуникации, информации, полученной с применением технических средств, с целью выявления и уличения лиц, совершивших преступление.
Тут же, во избежание спекуляций в дальнейшем, что не раз имели место в прошлом, хотим подчеркнуть, что расследование по фактам самовольной записи частных разговоров, их незаконного использования и распространения не ведется в направлении ответственности журналистов или медиасредств за распространение такого типа записей в публичном пространстве. Об итогах расследования общество будет извещено дополнительно», - заявляет Амиран Гулуашвили.
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