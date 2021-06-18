

Гарибашвили: На данном этапе в Грузии 13 активных проектов Всемирного банка, объем которых составляет 1 млрд долларов

18.06.2021 20:04





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, на данном этапе в Грузии 13 активных проектов Всемирного банка, объем которых составляет 1 млрд долларов.



Как сообщил Гарибашвили на совместной пресс-конференции, проведенной после встречи с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде, он ознакомил Бердье с видением правительства по краткосрочным и долгосрочным планам и попросил активно включиться в этот процесс.



«В настоящее время объем 13-ти активных проектов Всемирного банка составляет 1 млрд долларов, что является важной контрибуцией для экономики нашей страны. С благодарностью хочу отметить участие Всемирного банка во всех направлениях. И это инфраструктура, сельское хозяйство, оживление экономики. Также, мы говорили о направлении образования, о нуждах профессионального образования и осуществлении еще больших усилий в этом направлении. Говорили и о направлении энергетики, направлении цифровых технологий, над которыми мы вместе работаем. Также, я ознакомил г-жу Анну с нашим видением, касающимся подготовки краткосрочных и долгосрочных планов. Мы подготовили первый драфт-документ, который будет доступен нашим весьма успешным донорам, Всемирному банку.



Я попросил ее активно включиться в этот процесс для получения больших консультаций в этом направлении, чтобы четко определить направления и политику всех секторов. Это касается разработки 10-летних стратегических планов, на что я получил позитивный ответ, и Всемирный банк готов оказать нам консультации и в этом направлении», - заявил Гарибашвили.



Кроме того, Ираклий Гарибашвили отметил и ту помощь, которую Всемирный банк оказывает Грузии в процессе борьбы с коронавирусом.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





