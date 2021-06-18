

Анна Бьерде: Хочу поздравить Грузию с хорошим управлением пандемией

18.06.2021 20:13





«Хочу поздравить Грузию с хорошим управлением пандемией, страна показала себя с самого начала, были приняты все необходимые меры», — заявила вице-президент Всемирного банка в Европе и регионе Центральной Азии Анна Бьерде на совместном брифинге с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.



По её словам, Грузия была готова к пандемии как с точки зрения здравоохранения, так и экономики.



«Грузия была одной из первых стран, которые обратились к нам за помощью, и мы оказали помощь в экстренном режиме. Например, недавно в сфере здравоохранения мы оказали помощь по программе вакцинации. Хочу сказать, что у нас есть многоплатформенная помощь для Грузии. Одна из самых успешных программ и стратегий вакцинации реализуется в Грузии, это только один канал или одна возможность, многоканальная помощь. Это очень важно для правильного совершения закупок и управления процессом вакцинации. Будем рады и в будущем помогать стране в рамках программы вакцинации. К концу этого календарного года цель — 60%. Я надеюсь, что страна воспользуется этой возможностью», — заявила Анна Бьерде.



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