

Гарибашвили: Мы успешно провели переговоры с Pfizer

18.06.2021 20:14





"Мы обсудили последствия ковид-пандемии для экономики Грузии. Как вы знаете, Всемирный банк был одним из основных доноров во время пандемии и до сих пор остается важным партнером в этом процессе. Всемирный банк активно помогает нам в процессе вакцинации, в процессе закупки вакцин, и я хотел бы публично поблагодарить банк за это", - отметил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время совместного заявления с вице-президентом Всемирного банка в Европе и регионе Центральной Азии Анной Бьерде.



По словам главы правительства, стороны также обсудили последствия пандемии ковид-пандемии для экономики Грузии и широкий спектр успешного сотрудничества.



«Мы успешно провели переговоры непосредственно с производителем вакцины, таким как Pfizer. Мы также получили вакцины с платформы COVAX - AstraZeneca, первую партию Pfizer, мы также ожидаем китайские вакцины, которые авторизованы ВОЗ. Итак, еще раз, мы подытожим широкий спектр и ареал успешного сотрудничества, которое у нас было в течение многих лет. Хочу еще раз поблагодарить госпожу Анну», - заявил премьер.



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