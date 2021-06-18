

Эрдоган: Трудности, вызванные неразрешенным конфликтом, наши грузинские братья испытали на себе, этот процесс продолжается и сегодня

18.06.2021 20:21





Выступая на открытии Дипломатического форума в Анталии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также коснулся грузино-российского конфликта.



«Присутствовавшие на форуме наши азербайджанские, грузинские и украинские братья испытали трудности, вызванные неразрешенными конфликтами. Этот процесс продолжается. Мы уже много лет несем подобное бремя из-за вопроса Северного Кипра», — заявил Эрдоган, подчеркнув важность мира в регионе.



В Дипломатическом форуме в Анталии принимает участие вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



Глава МИД примет участие в рабочей сессии «Южный Кавказ: новые возможности для регионального мира и сотрудничества», где расскажет о вызовах и возможностях в регионе, в том числе и в Грузии.



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