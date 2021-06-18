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Гарибашвили: Всемирный банк активно помогает нам в закупке вакцин, хочу публично поблагодарить банк


18.06.2021   20:21


«Всемирный банк активно помогает нам в процессе закупки вакцин, хочу публично поблагодарить банк», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время совместного заявления с вице-президентом Всемирного банка в Европе и регионе Центральной Азии Анной Бьерде.

По его словам, Всемирный банк является важным партнером Грузии во время пандемии.

Как заявил глава правительства, стороны также обсудили последствия ковид-пидемии для экономики Грузии и широкий спектр успешного сотрудничества.

«Мы успешно провели переговоры непосредственно с производителем вакцины, таким как Pfizer. Мы также получили вакцины с платформы COVAX — AstraZeneca, первую партию Pfizer, мы также ожидаем китайские вакцины, которые авторизованы ВОЗ. Итак, еще раз, мы подытожим широкий спектр и ареал успешного сотрудничества, которое у нас было в течение многих лет», — отметил премьер.

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