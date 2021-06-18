

Грузия стала лидером по числу студентов, получивших гранты правительства Чехии

18.06.2021 20:29





Сразу 30 грузинских студентов получили гранты правительства Чехии для продолжения обучения за границей. Об этом сообщает посольство Чехии в Грузии.



Сегодня в Тбилиси со стипендиатами встретился посол Чехии Петр Микиска. Он указал, что Грузия стала лидером по числу студентов, попавших на программу государственных грантов. Микиска уверен, что эта инициатива важна для будущих политических, экономических или культурных отношений Грузии и Чехии.



«Впервые у нас 30 стипендиатов. Как правило их количество гораздо меньше. В прошлом году было 20, а до этого – 10. В этом году мы пригласили гораздо больше грузинских студентов в университеты Чехии», -заявил Микиска.



В дипломатическом представительстве студентов проинформировали о получении визы и других деталях, связанных с началом учебы в Чехии.



Правительственные стипендии оплачивают стандартную длительность обучения на программах бакалавриата, магистратуры, аспирантуры плюс один год изучения чешского языка, а также обучение на программах магистратуры и аспирантуры на английском языке.



Стипендия покрывает минимальные расходы, связанные с учебой и проживанием в Чехии.



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