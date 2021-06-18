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Церцвадзе: Ограничения на передвижение в ночное время будут сняты


18.06.2021   20:31


"Ограничения на передвижение в ночное время, предположительно, будут сняты", - заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

«На мой взгляд, ограничения должны быть сняты. К этому все идет. Какие ограничения остаются? Только "комендантский час" и то, на минимальный срок. Скорее всего, его тоже отменят. Однако, так не везде в мире. В отличие от нас, в ведущих странах Европы начали ослаблять "локдаун" только сейчас», - заявил Церцвадзе.

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