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Антониу Гутерриша утвердили генеральным секретарем ООН на второй срок


18.06.2021   20:31


Генеральная ассамблея ООН утвердила Антониу Гутерриша генеральным секретарем всемирной организации на второй срок.

О соответствующем решении объявил на заседании председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр.

Отсчет второго срока Антониу Гутерриша на должности начнется 1 января 2022 года и истечет 31 декабря 2026 года.

Антониу Гутерриш был единственным кандидатом на пост генсека ООН. Ранее его поддержал Совет Безопасности ООН.

Генеральный секретарь ООН избирается сроком на пять лет.

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