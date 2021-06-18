

Антониу Гутерриша утвердили генеральным секретарем ООН на второй срок

18.06.2021 20:31





Генеральная ассамблея ООН утвердила Антониу Гутерриша генеральным секретарем всемирной организации на второй срок.



О соответствующем решении объявил на заседании председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр.



Отсчет второго срока Антониу Гутерриша на должности начнется 1 января 2022 года и истечет 31 декабря 2026 года.



Антониу Гутерриш был единственным кандидатом на пост генсека ООН. Ранее его поддержал Совет Безопасности ООН.



Генеральный секретарь ООН избирается сроком на пять лет.



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