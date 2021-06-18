

Страсбургский суд принял производство по делу Гиги Угулава

18.06.2021 20:31





Страсбургский суд начал производство по делу Гиги Угулава. Информацию распространил сам политик. По словам Угулава, речь идет о деле, на основании которого он был задержан в 2020 году.



«Страсбургский суд принял в производство дело о моём недавнем задержании, коммуникация началась. Рано или поздно правда будет установлена», - написал Угулава.



Для справки, Верховный суд признал бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава виновным по т.н делу "О фонде" в растрате денег из фонда, и 10 февраля 2020 года приговорили его к трем годам и двум месяцам лишения свободы.





15 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала оппозиционера Гиги Угулава.



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