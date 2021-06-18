

Венецианская комиссия и OSCE/ODIHR: Стабильность избирательного закона – это предпосылка доверия общества в избирательных процессах

18.06.2021 21:00





Венецианская комиссия и OSCE/ODIHR еще раз подчеркивают важность стабильности избирательной закона, что является предпосылкой доверия общества в избирательных процессах, - об этом говорится в совместном заключении Венецианской комиссии и OSCE/ODIHR по поводу инициированных изменений в Избирательный кодекс Грузии.



«Политическое соглашения от 19 апреля 2021 года, возращение нескольких оппозиционных партий в парламент и пересмотр проекта изменений в Избирательный кодекс с целью приведения национального законодательства в соответствие с европейскими стандартами и рекомендациями явно заслуживает приветствия, однако, пока еще не все избранные оппозиционные партии подписали соглашение и получили мандаты», - отмечается в документе.



Венецианская комиссия и OSCE/ODIHR еще раз подчеркивают важность стабильности избирательного закона.



«Это предпосылка доверия общества в избирательных процессах и подразумевает то, что избирательное законодательство, и в особенности его фундаментальные элементы, должны меняться как можно раньше до выборов. С учетом того, что следующие местные выборы пройдут в октябре 2021 года, текущее время реформы не является идеальным. Вместе с тем, оно приемлемо на фоне того достигнутого весьма широкого политического консенсуса, который приближает национальное законодательство к международным стандартам и предыдущим рекомендациям», - отмечается в документе.



Согласно заключению, практика внесения частых поправок в избирательное законодательство Грузии может пошатнуть целостность избирательного процесса, а также попытки, направленные на консолидацию демократии. Поэтому необходима более полноценная и системная реформа избирательного закона и учет всех рекомендаций, «во избежание частых изменений и достижения стабильности».



«В это перспективе желательно, чтобы любая будущая реформа не ограничивалась лишь микроменеджментом, а при этом использовался более глобальный подход. Более того, Венецианская комиссия и ODIHR еще раз хотят подчеркнуть, что управление процессом может осуществляться лишь путем диалога между всеми заинтересованными сторонами», - отмечается в документе.



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