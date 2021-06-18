

Польша обвиняет Россию в кибератаке

18.06.2021 21:06





Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский обвинил Россию в кибератаке на республику, которая произошла 15 июня. Его цитирует РИА Новости.



Политик утверждает, что его обвинения основаны на информации Агентства внутренней безопасности и Службы военной контрразведки. «Анализ наших спецслужб и спецслужб наших союзников позволяет сделать однозначный вывод о том, что кибератака была осуществлена с территории Российской Федерации. Ее масштаб и охват широки», — заявил Качиньский.



По его словам, объектами атаки стали польские чиновники, министры и депутаты.



15 июня пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер рассказал о прошедшем нападении. Тогда же премьер-министр страны Матеуш Моравецкий организовал закрытое заседание нижней палаты парламента, чтобы обсудить произошедшее и передать депутатам секретную информацию о нем. Утверждалось, что атака была «беспрецедентной» и коснулась ряда государственных деятелей и институтов республики.



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