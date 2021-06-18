

Саломе Зурабишвили встретилась с Папой Римским

18.06.2021 21:26





Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе официального визита в Ватикан встретилась с Его Святейшеством Папой Римским Франциском.



По информации администрации президента Грузии, с этого визита президента начинается новый этап сотрудничества с Ватиканом. Во время встречи было подчеркнута важность углубления отношений между государствами.



«Для Грузии имеет огромное значение углубление и укрепление отношений с Ватиканом в направлении культуры, образования и науки.



Президент в ходе встречи с Папой Римским с глазу на глаз обсудила создавшуюся в регионе обстановку и роль Грузии в региональном разрезе. Разговор коснулся событий последнего времени. Была подчеркнута важность медиации Грузии между Азербайджаном и Арменией. Во время разговора президент отметила, что без диалога невозможно уладить конфликт и достичь деэскалации ситуации.



В ходе встречи президент Грузии рассказала о тяжелом гуманитарном положении и фактах нарушения прав человека на грузинских оккупированных территориях, в том числе об ограничении свободы передвижения и похищениях людей, и отметила важность работы над этими проблемами.



Разговор коснулся детской онкологии, являющейся весьма серьезным вопросом для Грузии, и в этом направлении Ватиканская детская больница выразила готовность к сотрудничеству, и это весьма отрадно для Грузии.



Президент Грузии говорила с Папой Римским об изменении климата и охране окружающей среды, акцентировав внимание на роли малых стран и важности их усиления.



В ходе встречи с Папой Римским президент Грузии также отметила, что для Грузии весьма важен вопрос грузинских православных церквей на оккупированных территориях.



Президент Грузии передала Папе Римскому в подарок специально переписанные для него рукописные ноты гимна «Шен хар венахи» (Ты еси лоза), посвящённого Богородице, автором которого является царь Деметре I, книги о грузинской культуре и грузинских храмах, расположенных на оккупированных территориях, и подборку наилучших вин с разных уголков Грузии. А также, она передала подарок от патриарха», - говорится в информации.



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