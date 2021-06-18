

Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией с 22 июня

18.06.2021 21:50





Россияне смогут летать в Турцию уже на следующей неделе. Вице-премьер РФ, глава штаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова рассказала, что оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня.



Кроме того, будет возобновлено авиасообщение с еще рядом государств, включая США. Об этом Голикова рассказала в эфире телеканала "Россия-24".



Ранее стало известно, что в Турцию прибыла делегация российских специалистов, куда вошли представители Роспотребнадзора, Ростуризма и Минздрава, чтобы оценить ситуацию с коронавирусом в стране.



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