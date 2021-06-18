

Давид Залкалиани встретился с заместителем генерального секретаря ООН

18.06.2021 22:15





В рамках Дипломатического форума в Анталии министр иностранных дел Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани проводит двусторонние встречи.



Давид Залкалиани встретился с заместителем генерального секретаря ООН Мирославом Йенча. Главные вопросы, которые обсудили стороны, были ситуация на оккупированных территориях и происходящие в регионе процессы.



По словам министра, речь шла о незаконных задержаниях и ​​нарушениях прав человека со стороны Российской Федерации.



«Был также поднят вопрос о незаконно задержанном Зазе Гахеладзе и отмечено, что должны быть максимально использованы все международные рычаги для немедленного освобождения нашего гражданина», — сказал Залкалиани.



По информации Залкалиани, речь также зашла о Женевском формате и способах повышения его эффективности.



«Мы также подробно обсудили ситуацию в регионе, развитие событий после эскалации Нагорного Карабаха, а также чрезвычайно важную мирную инициативу, выдвинутую правительством Грузии. Заместитель Генерального секретаря ООН высоко оценил усилия правительства Грузии и премьер-министра по согласованию позиций сторон по этому важнейшему гуманитарному вопросу и выразил надежду, что наш процесс фасилитации продолжится и в будущем, а Грузия выполнит важную роль в регионе, в качестве миротворца. У нас будет поддержка ООН для достижения мира и долгосрочной стабильности», — заявил Давид Залкалиани.





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