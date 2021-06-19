

Киркитадзе: ЕНД разделяет дух документа Шарля Мишеля, но не присоединяется к нему

19.06.2021 12:06





По заявлению члена «Национального движения» Давида Киркитадзе, в позиции партии ничего не изменилось, они разделяют дух документа президента Европейского совета Шарля Мишеля, но не присоединяются к нему. Так пояснил Киркитадзе в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс» заявление однопартийца Тины Бокучава, согласно которому, «после того, как «Грузинская мечта» примет закон «Об амнистии», «Единое национальное движение» сможет присоединиться к духу документа».



Как отмечает Киркитадзе, о подписании документа Шарля Мишеля в партии вообще не было речи.



«Могу вам сказать, что об этом вообще не было речи, ни внутри фракции, ни внутри партии. Мы приняли решение, что разделяем дух этого документа, однако, ввиду того, что «Грузинская мечта» внесла статью об амнистии и представила такой проект амнистии, который не выдерживает критики ни с моральной, ни с правовой точки зрения, мы не присоединяемся к этому документу», - заявляет Киркитадзе, отмечая, что «Грузинская мечта» грубо нарушает документ Шарля Мишеля».



Для справки, находящаяся с визитом в США член «Национального движения» Тина Бокучава заявила в передаче «360 градусов» на канале «Палитраньюс», что велик интерес к соглашению от 19 апреля, поскольку это должно обусловить повестку дня реформ. По ее словам, «после того, как «Грузинская мечта» примет этот вредоносный закон «Об амнистии», который не поддерживают и партии, подписавшие документ соглашения, «Единое национальное движение» сможет присоединиться к духу документа». Как говорит Бокучава, «Национальное движение» абсолютно разделяет остальные обязательства документа.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





