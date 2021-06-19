

Партия «За Грузию» представила программное видение

19.06.2021 13:07





Партия «За Грузию» представила программное видение. В нем отмечается, что основной целью программного видения является построение сильного современного государства, достижимое при включенности в процесс всех групп общества, обязательной предпосылкой для этого является экономический рост , система социальной защиты и образования, адаптированная к потребностям, деоккупация страны, обеспечение демократического развития и верховенства закона и действие реальной повесткой дня европейской и евроатлантической интеграции Грузии.



«Каждому гражданину будет дана ​​возможность результативно включиться в процесс государственного строительства. Программное видение гражданского политического объединения «За Грузию» основано на трех основных направлениях: 1. развитие; 2. демократия; 3. безопасность. Для эффективного проведения процесса государственного строительства в ближайшие годы необходимы системное обновление и реформы в следующих направлениях: государственное управление, основанное на принципе распределения власти, децентрализации и гибком и эффективном государственном аппарате; система правосудия, где реформа касается всех звеньев, включая правоохранительные органы и прокурорскую деятельность, судебную систему, и направлена на проведение последовательной и справедливой политики; борьба с коррупцией путем проведения политики, направленной на снижение и превенцию коррупционных рисков, обеспечения прозрачной и подотчетной системы государственного управления и создания единого, независимого механизма расследования коррупционных преступлений; система государственной безопасности и формирование в ней нового видения в направлении контрразведки, внешней разведки, гибридных угроз и других направлений; система образования, которая должна быть гибкой в части администрирования и управления; доступная, качественная и инклюзивная, которая будет способствовать развитию конкурентоспособного человеческого капитала, соответствующего современным вызовам; система социальной защиты, которая будет основана на реальных потребностях граждан для обеспечения большей справедливости и лучшей адресности. Следующие этапы реформы должны быть реализованы в следующих направлениях: налоговая система и налоговое администрирование; электронное управление и предоставление государственных услуг; усиление секторального сотрудничества с ЕС для получения большей экономической выгоды; эффективное использование практических инструментов сотрудничества с НАТО для укрепления механизмов безопасности Грузии. Для ускорения процесса присоединения, включая получение Плана действий (MAP), разработка и осуществление конкретной дорожной карты. Определение роли Грузии в разрезе безопасности Черноморского региона.



Представленное партией «За Грузию» программное видение это живой документ.



По каждому направлению программного видения партия создаст специальные рабочие площадки, в рамках которых которые будет происходить активная коммуникация, в том числе с местными и международными экспертами. Новое видение, рекомендации и инициативы, сформированные в результате работы этих платформ, будут в дальнейшем отражены в документе.



Кроме того, партия «За Грузию» по разным вопросам, в разных форматах готова сотрудничать с заинтересованными сторонами», - говорится в информации.



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