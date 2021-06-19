

Посол США: Текущий процесс выдвижения судей не соответствует духу соглашения от 19 апреля

19.06.2021 13:20





Нынешний процесс выдвижения судей не соответствует духу соглашения от 19 апреля, — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.



Как указала дипломат, грузинская судебная система нуждается в усовершенствовании.



«Мы много лет сотрудничаем в этом направлении. США почти 25 лет помогают Грузии улучшить судебную систему, однако это процесс необходимо продолжить, и это была бы поистине прекрасная возможность обеспечить инклюзивный процесс, учитывающий мнения всех заинтересованных сторон. Теперь же все зависит от парламента, правительства и правящей партии, приостановят ли они этот процесс. Это покажет, насколько они привержены соглашению от 19 апреля, о котором стороны говорили месяцами, и наконец достигли соглашения. Одним из наиболее важных вопросов в этом соглашении является судебная реформа, и для того, чтобы это условие соглашения считалось выполненным, важно приостановить процесс назначение судей. Если этого не произойдет, то появятся вопросы. Аргумент о том, что судебная система испытывает нехватку судей и отказ от назначения судей на данном этапе приведет к коллапсу судебной системы, не является обоснованным утверждением. По мнению международных экспертов, в судебной системе имеется достаточное количество судей, что позволило бы судебной системе приостановить эти назначения до тех пор, пока не начнется полностью инклюзивный, аргументированный процесс, полностью учитывающий мнения гражданского общества или различных вовлеченных акторов. Если назначения продолжатся, то, конечно, это будет упущенная возможность реформировать судебную систему, и это ослабит систему. Мы надеемся, что инклюзивный процесс состоится», — сказала Келли Дегнан.





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