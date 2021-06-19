

Посол США призывает парламент внедрить рекомендации Венецианской комиссии

19.06.2021 14:40





Важно, чтобы парламент сейчас внедрил рекомендации, которые вчера представила Венецианская комиссия - население должно почувствовать, что избирательная система значительно улучшилась, - об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан, говоря о совместном заключении Венецианская комиссии и ОБСЕ / БДИПЧ в связи с исправленной версией проекта изменений, вносимых в Избирательный кодекс.



Посол выразила надежду, что парламент Грузии использует несколько дней, оставшихся до пленарного заседания, для отражения в законопроекте рекомендаций Венецианской комиссией и БДИПЧ / ОБСЕ.



«Венецианская комиссия - уважаемая организация, которая очень серьезно подходит к своей работе. Важно, что парламент отправил законопроект на рассмотрение Венецианской комиссии, а также важно, чтобы парламент теперь внедрил те рекомендации, которые организация представила вчера. В рекомендациях отмечено, что ключевые аспекты не были включены в законопроект и требуют внесения. Я искренне надеюсь, что парламент использует несколько дней, оставшихся до пленарного заседания, для отражения в законопроекте ключевых рекомендаций, определенных Венецианской комиссией. Это то, что нужно населению - когда люди придут на избирательные участки в октябре, должны увидеть, что их избирательная система значительно улучшилась, чтобы у них была полная уверенность в связи с результатами выборов», - заявила Келли Дегнан.



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