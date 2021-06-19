

В парламенте создается интерфракционная группа, которая будет работать над вопросом вступления Грузии в НАТО

19.06.2021 17:51





Очень важно активизировать все усилия для того, чтобы суметь и растопить замерзший процесс вступления Грузии в НАТО и чтобы в этом направлении были предприняты реальные шаги, - об этом заявил журналистам лидер «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе.



По его словам, конструктивной была дискуссия в парламенте, которая прошла с участием экспертов и политиков по вопросу о вступлении Грузии в НАТО.



«Мы договорились, что такие встречи будут регулярно. Фракции «Лело - Партнерство для Грузии» и «Группа реформ Шарля Мишеля» подпишут на следующей неделе соглашение о создании интерфракционной группы, которая будет постоянно работать над вопросами вступления Грузии в НАТО и ускорения этот процесса. Мы также думаем, что должны вместе разработать национальную программу в направлении развития Грузии, потому что время деклараций закончилось. Сейчас нужно предпринять конкретные шаги для того, чтобы страна обеспечила свою безопасность путем вступления в НАТО», - заявил Джапаридзе.



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