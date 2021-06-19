|
|
|
Главы МИД Грузии и Украины обсудили вопросы сотрудничества на пути интеграции в НАТО и ЕС
19.06.2021 18:17
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в рамках Дипломатического форума в Анталии.
Стороны положительно оценили динамику грузино-украинского сотрудничества по всем стратегическим вопросам, в том числе отметили интенсификацию визитов и встреч на высоком уровне за последнее время, что, помимо двустороннего сотрудничества, способствует позиционированию двух стран на международной арене в отношении общих вызовов и устремлений. В связи с этим министры подробно рассмотрели реализуемые и планируемые совместные действия по вопросам интеграции в ЕС и НАТО.
Министры говорили об оккупации Российской Федерацией территорий Грузии и Украины и ситуации с безопасностью на местах, подтвердив непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также готовность предпринять совместные шаги по консолидации международного сообщества в отношении оккупации территорий обеих стран.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна