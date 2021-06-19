

Главы МИД Грузии и Украины обсудили вопросы сотрудничества на пути интеграции в НАТО и ЕС

19.06.2021 18:17





Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в рамках Дипломатического форума в Анталии.



Стороны положительно оценили динамику грузино-украинского сотрудничества по всем стратегическим вопросам, в том числе отметили интенсификацию визитов и встреч на высоком уровне за последнее время, что, помимо двустороннего сотрудничества, способствует позиционированию двух стран на международной арене в отношении общих вызовов и устремлений. В связи с этим министры подробно рассмотрели реализуемые и планируемые совместные действия по вопросам интеграции в ЕС и НАТО.



Министры говорили об оккупации Российской Федерацией территорий Грузии и Украины и ситуации с безопасностью на местах, подтвердив непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также готовность предпринять совместные шаги по консолидации международного сообщества в отношении оккупации территорий обеих стран.





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