

В Армении обстреляли автомобиль кандидата в премьеры

20.06.2021 13:24





Руководитель предвыборного блока "Блок демократов "Ширинян-Бабаджанян", кандилдат в премьер-министры Арман Бабаджанян заявил об обстреле своего автомобиля. Он также опубликовал фото с простреленным лобовым стеклом машины, передает «Интерфакс».



По сообщению пресс-службы полиции Армении, утром в воскресенье по автомобилю Бабаджаняна марки "Тойота" был произведен выстрел из огнестрельного оружия пока неустановленного типа. Отмечается, что на место выехала оперативная группа полиции. Предпринимаются меры для выяснения обстоятельств инцидента. Ведется следствие.



Бабаджанян является депутатом действующего парламента Армении, он - противник Кочаряна, во время его правления (1998-2008 годы) отбывал наказание за уклонение от обязательной воинской службы.



Блок Бабаджаняна выступает за смену внешнеполитического курса Армении в сторону Запада.



В Армении в воскресенье проходят внеочередные парламентские выборы, в ходе которых 25 политических сил будут бороться за право формирования нового правительства.



В выборах участвуют 21 партия и четыре блока.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





