|
|
|
В парламенте будут зарегистрированы две политические группы – «Граждане» и «Гирчи»
20.06.2021 13:48
В парламенте Грузии будут зарегистрированы две новые политические группы – «Граждане» и «Гирчи».
Вопрос их регистрации комитет по процедурным вопросам и правилам рассмотрит на заседании 21 июня.
Политическая группа «Граждане» во главе с Алеко Элисашвили будет представлена двумя депутатами, а политической группой «Гирчи» в составе 3 членов будет руководить Яго Хвичия.
Т.н. политическая группа – это специально придуманная для парламента Грузии 10-го созыва структурная единица, которая пользуется теми же правами и привилегиями, что и парламентская фракция.
Изначально, политическую группу могли создать по представлению одной партии не менее чем четыре депутата, однако согласно последним изменениям, внесенным в регламент парламента, минимальное количество членов для создания политической группы было уменьшено до двух.
Политическую группу в парламенте уже создали «Европейские социалисты».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна