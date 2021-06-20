

В парламенте будут зарегистрированы две политические группы – «Граждане» и «Гирчи»

20.06.2021 13:48





В парламенте Грузии будут зарегистрированы две новые политические группы – «Граждане» и «Гирчи».



Вопрос их регистрации комитет по процедурным вопросам и правилам рассмотрит на заседании 21 июня.



Политическая группа «Граждане» во главе с Алеко Элисашвили будет представлена двумя депутатами, а политической группой «Гирчи» в составе 3 членов будет руководить Яго Хвичия.



Т.н. политическая группа – это специально придуманная для парламента Грузии 10-го созыва структурная единица, которая пользуется теми же правами и привилегиями, что и парламентская фракция.



Изначально, политическую группу могли создать по представлению одной партии не менее чем четыре депутата, однако согласно последним изменениям, внесенным в регламент парламента, минимальное количество членов для создания политической группы было уменьшено до двух.



Политическую группу в парламенте уже создали «Европейские социалисты».



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