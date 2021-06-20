

Евросоюз передал Грузии 20 устройств для считывания паспортов

20.06.2021 13:52





Европейский союз подарил министерству внутренних дел Грузии 20 устройств для считывания паспортов, чтобы поддержать усилия страны по борьбе с нелегальной миграцией и усилению безопасности границ. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Грузии.



Оборудование стоимостью 22 тысячи евро приобрели при финансировании ЕС, в координации с Международной организацией по миграции (МОМ). Считыватели паспортов разместят на объектах Академии МВД и будут использоваться для обучения сотрудников пограничного контроля.



«Повышение безопасности границ – это область тесного сотрудничества между ЕС и Грузией… Переданные устройства позволят властям Грузии еще более эффективно бороться с нелегальной миграцией и преступностью», — сказала представитель миссии ЕС в Грузии Каталин Герман.



Эта помощь является частью более масштабного проекта Евросоюза — «ЕС для безопасности, подотчетности и борьбы с преступностью в Грузии» (SAFE), с общим бюджетом в 6 миллионов евро. Одна из главных целей этой инициативы – усиление возможностей властей Грузии в области управления границами и миграцией в соответствии с планом действий по либерализации визового режима, оформленным между ЕС и Грузией.



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