

Фракция «Лело – Партнерство для Грузии» предлагает создать комиссию по изучению элитарной коррупции

20.06.2021 18:33





Инициатива фракции «Лело – Партнерство для Грузии» о создании следственной комиссии по изучению элитарной коррупции будет представлена бюро парламента Грузии на заседании 21 июня.



Согласно проекту постановления, следственной комиссией должны быть изучены существующие и не расследованные факты коррупции в Грузии, а также связанные с этими фактами возможные неправомерные действия должностных лиц государственных и местных властей и публичных служащих, и причины предполагаемого бездействия со стороны правоохранительных органов.



Как поясняют в «Лело», после 2012 года, почти во всех в международных антикоруппционных рейтингах показатели Грузии ухудшились, а элитарную коррупцию международные партнеры Грузии называют растущим вызовом.



«Следственная комиссия изучит системную коррупцию, накопившуюся в условиях «Грузинской мечты», в которой участвуют высшие должностные лица и связанные с ними люди и компании.



В этом процессе «Лело» будет активно сотрудничать с гражданскими организациями и другими оппозиционным парламентскими группами, подключение которых важно для усиления роли парламента в борьбе с коррупцией», - заявляют инициаторы создания следственной комиссии.



Для справки, решение о создании временной следственной комиссии парламент принимает при поддержке со стороны одной трети полного состава (50 голосов). При принятии решения голоса противников не учитываются.





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