

Парламент возвращается к рассмотрению избирательной реформы и проекту изменений в Избирательный кодекс

20.06.2021 18:34





Парламент Грузии возвращается к рассмотрению избирательной реформы и связанному с ней проекту изменений, которые планируется осуществить в Избирательном кодексе.



Изменения в Избирательный кодекс завтра во втором чтении, постатейно рассмотрит комитет по юридическим вопросам и, предположительно, на следующей же неделе они будут вынесены на пленарное заседание.



С точки зрения избирательной системы особые новшества связаны с выборами местного самоуправления. В частности, сравнительно с существующими, органы местного самоуправления, избранные в 2021 году, будут более пропорциональными – в самоуправляемых городах: Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми соотношение членом муниципального собрания (сакребуло) будет четыре к одному, а в других муниципалитетах – два к одному.



Проект изменений в Избирательный кодекс предполагает изменение количества, состава членов ЦИК и порядка их избрания, а также изменение порядка назначения партиями членов ЦИК и прекращения их полномочий. Законопроектом предлагается новый порядок избрания председателя ЦИК. Избирательная администрация же в смешанном виде будет представлена на всех трех уровнях – 8 профессиональных членов и 9 членов, назначенных партиями.



Законопроект предполагает ограничение круга лиц, имеющих право участвовать в предвыборной кампании и новые правила запрета использования административного ресурса. В законопроекте говорится о запрете учинения физических помех перемещению избирателей на расстоянии 100 метров от здания голосования. Становится недопустим в день выборов создание физических помех перемещению избирателя в здании голосования или на расстоянии 100 метров от здания голосования.

Минется как порядок подытоживания результатов голосования и выборов, так и правила и сроки предполагаемого законом обжалования.



Проект также предполагает пересчет 5 участков в каждом округе по принципу случайного выбора.





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