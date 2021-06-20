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Перед зданием парламента в Тбилиси проходит митинг под лозунгом «Нет амнистии оккупантов»


20.06.2021   19:17


Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси проходит митинг с лозунгом «Нет амнистии оккупантов», организованная активистами, пострадавшими два года назад, 20 июня 2019 года, в результате разгона антиправительственной демонстрации правоохранительными органами, сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Они протестуют против принятого парламентом в двух чтениях законопроекта об амнистии, согласно которому все лица, совершившие преступления в связи с событиями 19-21 июня 2019 года, освобождаются от уголовной ответственности и наказания и не отказываются от распространения ни них амнистии.

Протестующие заявляют, что запланированная амнистия является продолжением оккупации и коллаборационизма.

Документ президента Европейского совета Шарля Мишеля, подписанный правительством и частью оппозиции 19 апреля, включает в себя несколько пунктов, один из которых касается амнистии по делам 19-20 июня.


У оппозиции есть своя версия «закона об амнистии», которую парламент несколько дней назад отклонил. Согласно этому варианту, участники акций протеста 19-21 июня, а также обвиняемые или осужденные сотрудники правоохранительных органов будут освобождены от уголовной ответственности и наказания, а их судимость будет отменена.

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