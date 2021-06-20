

Обращение Народного защитника Грузии по случаю Всемирного дня беженцев

20.06.2021 20:27





«Ежедневно десятки тысяч людей по всему миру вынуждены покидать свою родину или постоянное место жительства из-за войн и нарушений фундаментальных прав человека. И каждый год их число увеличивается», - говорится в заявлении Народного защитника Грузии, опубликованном по случаю Всемирного дня беженцев.



По информации Народного защитника, в настоящее время в мире насчитывается более 82 млн вынужденно перемещенных лиц, в том числе более 30 млн беженцев и людей, ищущих убежище.



Как отмечено в заявлении, Народный защитник надеется, что государство примет более активные меры по защите прав вынужденно перемещенных лиц, в том числе просителей убежища и лиц, пользующихся международной защитой.



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