

Комитет ПАСЕ не одобрил ни одного кандидата от России на пост судьи ЕСПЧ

20.06.2021 20:34





Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы рекомендовал отклонить все три кандидатуры на пост судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от России.



Члены комитета рекомендовали Ассамблее узким большинством голосов не утверждать список по процедурным причинам, поскольку на некоторые вопросы о конкурсной комиссии в ходе заседания не было дано ответов, сообщил в своем телеграм-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.



Ранее президент России Владимир Путин представил ПАСЕ три кандидатуры от страны на пост судьи ЕСПЧ. В список вошли Андрей Бушев, Михаил Лобов и Наталья Павлова.



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