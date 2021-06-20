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Члены парламентской следственной комиссии завтра заслушают председателя ЦИК


20.06.2021   21:19


21 июня на вопросы членов парламентской следственной комиссии по выборам 31 октября 2020 года ответит председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания.

Следственная комиссия на заседании 21 июня заслушает объяснения и представителей прокуратуры.

Следственная комиссия парламента Грузии пересчитала результаты 20-ти избирательных участков. Члены комиссий четырех из этих избирательных участков и председатель окружной комиссии были вызваны в парламент и опрошены на заседании следственной комиссии.

По оценке членов следственной комиссии, выявленные погрешности носят в основном технический характер и они не оказали влияния на результаты парламентских выборов.

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