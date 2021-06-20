

Члены парламентской следственной комиссии завтра заслушают председателя ЦИК

20.06.2021 21:19





21 июня на вопросы членов парламентской следственной комиссии по выборам 31 октября 2020 года ответит председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания.



Следственная комиссия на заседании 21 июня заслушает объяснения и представителей прокуратуры.



Следственная комиссия парламента Грузии пересчитала результаты 20-ти избирательных участков. Члены комиссий четырех из этих избирательных участков и председатель окружной комиссии были вызваны в парламент и опрошены на заседании следственной комиссии.



По оценке членов следственной комиссии, выявленные погрешности носят в основном технический характер и они не оказали влияния на результаты парламентских выборов.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





