

На выборах в Армении лидирует партия Никола Пашиняна с 53.92% голосов

21.06.2021 10:29





Центральная избирательная комиссия Армении завершила процедуру подсчета голосов на всех 2008 избирательных участках.



По предварительным результатам, на досрочных парламентских выборах лидирует партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» с 53.92% голосов. На втором месте блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» - 21.04%. На третьем - блок «Честь имею», за который проголосовали 5.23%. За блок Гагика Царукяна «Процветающая Армения» - 4.1%.



По данным ЦИКа, в выборах приняли участие 1 281 174 граждан из 2 593 572 потенциальных избирателей, то есть, 49.4%.



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