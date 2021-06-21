

Правительство создало комиссию для разработки и осуществления госстратегии по конфликтам

21.06.2021 13:02









Согласно решению премьер-министра Грузии, создана правительственная комиссия для разработки и осуществления «Государственной стратегии по деоккупации и мирного разрешения конфликтов»



По информации пресс-службы премьер-министра, в рамках правительственной комиссии будет создана рабочая группа, которая до конца года с привлечением общественности разработает всеобъемлющую и комплексную государственную стратегию.



Комиссию и рабочую группу возглавит и будет координировать Министерство иностранных дел.



«Целью правительственной комиссии является создание общего национального процесса, в рамках которого будет выработан единый государственный подход и стратегическое видение деоккупации, объединения и мирного урегулирования конфликта. В процессе будут участвовать государственные ведомства и институты, а также гражданское общество — исследовательские центры, НПО, эксперты, пострадавшие в результате конфликта и широкие круги населения.



До конца года будет проведен ряд встреч, диалогов, дискуссий, консультаций, как на межведомственном уровне, так и с привлечением гражданского общества, чтобы в рамках единого национального процесса разработать государственное видение завтрашней мирной и объединенной Грузии.



Параллельно, будет проводиться интенсивная работа со стратегическими партнерами Грузии с целью проактивного и эффективного вовлечения международного сообщества в процесс деоккупации и мирного урегулирования конфликта», — говорится в информации.





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