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Евросоюз утвердил индивидуальные санкции против Беларуси
21.06.2021 14:04
Лента.ру
Совет Евросоюза на уровне глав МИД стран-членов утвердил четвертый пакет индивидуальных санкций против Беларуси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Решение было принято на заседании министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. Ранее глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что в новый санкционный список попадут 86 физлиц и организаций.
18 июня Reuters со ссылкой на источники писал, что объединение одобрило санкции против крупнейших предприятий Беларуси. Речь идет о сферах нефти, газа, калийного производства и телекоммуникаций. ЕС также планируют ввести ограничения для крупных компаний страны, заморозить активы и запретить поездки на территорию стран объединения некоторым физическим и юридическим лицам.
Россия обещала помочь Беларуси, если против нее введут меры. При этом эксперты неоднократно указывали на то, какой ущерб Москва терпит от подобной помощи. В частности, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в интервью «Ленте.ру» отмечал, что это в первую очередь вредит российской экономике.
Обострение отношений между западными странами и Белоруссией произошло после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Тогда же белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу.
В Евросоюзе и США сочли это актом государственного терроризма.
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