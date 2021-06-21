

Гамкрелидзе предполагает, что распространенность «индийского штамма» в Грузии составляет 10-15%

21.06.2021 14:23





По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, сегодня в Грузии подтверждено 20 случаев заражения «индийским штаммом».



Амиран Гамкрелидзе предполагает, что распространение «индийского штамма» в масштабах страны составляет 10-15%.



«Сегодня мы официально зафиксировали в стране 20 случаев индийского штамма, 18 и еще два подтверждено в субботу. По нашим оценкам, 10-15% в стране составляют «Дельта-штамм» или «индийский штамм». Поэтому мы должны быть очень осторожны, чтобы не повторить ту же ошибку, которая была сделана в прошлом году, когда мы все поверили, что победили коронавирус, а потом увидели, что творилось в ноябре-декабре», — заявил Амиран Гамкрелидзе.





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