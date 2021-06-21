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Цулукиани: Каждый театр сам решает, на какой международный фестиваль поехать
21.06.2021 14:25
По заявлению министра культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Теи Цулукиани, все театры и художественные руководители в праве сами решать, на какой международный фестиваль отправиться на гастроли.
Об этом Тея Цулукиани заявила в ответ на вопрос о гастролях театра им. Руставели в Россию в связи театральным фестивалем имени А. П. Чехова.
«Каждый театр сам решает, на какой международный фестиваль поехать. Это называется творческой свободой. В данном случае, похоже, идет речь о международном театральном фестивале, который проводится в Российской Федерации. В этом решении все театры и художественные руководители свободны. В Минкультуры цензуры не существует», — заявила Тея Цулукиани.
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