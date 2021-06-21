

COVID-сертификат ЕС: Как он работает и кто сможет им воспользоваться

21.06.2021 15:43





Европейский парламент одобрил введение ковид-сертификатов, призванных способствовать поездкам по странам Евросоюза и Шенгенской зоны. Следующий шаг оформить решение на законодательном уровне и официально ввести его в действие.



Хотя некоторые официальные процедуры еще не завершены, некоторые страны ЕС уже начали выдачу данных сертификатов. Обсуждается возможность сделать документ доступным и для граждан, проживающих и за пределами ЕС.



Правительство Грузии работает над аналогичным документом. Он уже оформлен, но еще не легализован на законодательном уровне.



Прежде чем процесс завершится и мы узнаем больше информации, прочтите, что вам нужно знать о цифровом COVID-сертификате ЕС:



Что представляет собой цифровой COVID-сертификат ЕС и как он работает?

Согласно информации опубликованной на веб-сайте Европейской комиссии, цифровой COVID-сертификат ЕС представляет собой электронный документ, с помощью которого граждане могут подтвердить, что прошли полную вакцинацию от коронавируса, имеют негативный тест или подтверждают выздоровление от ковида.



Те, кто не успел сделать двойную прививку или не переболел ковидом, после каждого ПЦР или антиген-теста на коронавирус будут получать цифровое подтверждение о негативном результате. Эти свидетельства будут бесплатными.



Документ содержит QR-код, который, помимо вышеуказанной информации, также содержит электронную подпись держателя сертификата. Документ электронный, но гражданин может запросить и печатный вариант.



При въезде в ту или иную страну работники КПП отсканируют QR-код на сертификате, чтобы убедиться, что визитер соответствует требованиям.



Когда решение вступит в силу?



Европейский парламент согласовал введение ковид-сертификатов, призванных способствовать поездкам по странам Евросоюза и Шенгенской зоны. За регламент, внедряющий сертификаты для граждан этих стран, на пленарном заседании в Страсбурге проголосовало большинство. Регламенты должен окончательно утвердить Совет ЕС. Ковид-сертификаты начнут действовать во всех странах ЕС и Шенгена с 1 июля.



При этом некоторые государства уже начали их выдавать. Так например согласно публикации CNN Travel, по состоянию на 8 июня ковид-сертификаты задействовали девять стран-членов ЕС: Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Германия, Греция, Литва, Польша и Испания.



Кто может пользоваться сертификатом?



По официальной информации, сертификатом смогут воспользоваться граждане Евросоюза, и их семьи, а также законные резиденты.



Однако представитель ЕС сообщил CNN, что блок рассчитывает открыть схему для неграждан, включая американцев. Доступ будет зависеть от отдельных стран, предоставляющих сертификаты своим посетителям. Ожидается, что дополнительная информация будет опубликована до официального запуска 1 июля.



ЕС также заявили, что идет «работа над тем, чтобы убедиться, что сертификаты могут быть совместимы с системами других стран» для держателей, выезжающих за пределы блока.



Что в этой связи происходит в Грузии?



Как известно, правительство Грузии также работает над Covid-сертификатами, владельцы которых должны пользоваться различными привилегиями.



Однако, в отличие от Европейского Союза, этот документ принимают в Грузии только люди, дважды вакцинированные одной вакциной.



После проведения двух прививок, в поликлинике гражданину будет выдана соответствующая справка о проведении вакцинации. Ее можно получить документ в другом учреждении, имеющем доступ к порталу вакцинации. К ним относятся Центры по контролю за заболеваниями (NCDC).

Как и европейский сертификат, грузинский документ имеет QR-код, который, помимо прочих данных, кодирует электронную подпись владельца.



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