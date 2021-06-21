

Левану Васадзе отказано в проведении референдума по Намахвани ГЭС

21.06.2021 15:44





Решением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) инициативной группе (Леван Васадзе, Иосеб Манджавидзе, Шота Глурджидзе, Зураб Махарадзе и Заза Гогаладзе) было отказано в регистрации референдума по Намахвани ГЭС.



Инициативная группа внесла в ЦИК вопрос референдума со следующей формулировкой: «Согласны ли вы или нет, чтобы гидроэлектростанция Намахвани была построена на условиях соглашения, оформленного между правительством Грузии и компанией ENKA?»



Согласно законодательству вопрос, выносимый на референдум, должен быть четко и конкретно сформулирован инициативной группой. По данным ЦИК, вопрос, представленный Леваном Васадзе и его соратниками, не был ясным и конкретным, так как избирателям было бы неясно, какой договор подразумевается в вопросе, предложенном инициативной группой, и на каких условиях должна быть гидроэлектростанция.



Кроме того, референдум не может проводиться по вопросу, ограничивающему основные права человека. Соответственно, Центральная избирательная комиссия указала, что вопрос референдума, который влечет за собой действия, отличные от условий владения, пользования и распоряжения, согласованных в соответствии с договором, представляет собой ограничение фундаментального конституционного права собственности.



«Положительное решение вопроса референдума приведет к необходимости строительства гидроэлектростанции на условиях соглашения сторон, что исключает возможность изменения условий контракта или расторжения соглашения между сторонами. Таким образом, референдум не может проводиться по вопросам частноправового характера», — говорится в постановлении ЦИК.



Постановление ЦИК от 17 июня может быть обжаловано в Коллегии по административным делам Тбилисского городского суда в течение 5 дней с момента его получения.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





