Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Годовой отчет премьер-министра парламент заслушает 25 июня


21.06.2021   17:14


В последнюю неделю весенней сессии, в пятницу, 25 июня, депутаты заслушают премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который представит парламенту годовой отчет о ходе выполнения правительственной программы. Об этом на сегодняшнем заседании бюро заявил председатель парламента Каха Кучава.

По информации пресс-службы парламента, в 151-страничном отчете о выполнении правительственной программы отражены такие ключевые направления, как: внешняя политика, безопасность, урегулирование конфликта и права человека; экономическое развитие; социальная политика и развитие человеческого капитала, государственное управление.

«На фоне вызванных пандемией ограничений и сниженной экономической активности правительство Грузии активно работает, чтобы, с одной стороны, не останавливались реформы средне-и долгосрочного развития страны, а с другой стороны, краткосрочный период помочь населению, как и частному сектору в преодолении новых вызовов», - говорится в годовом отчете премьер-министра.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна