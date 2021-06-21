

Годовой отчет премьер-министра парламент заслушает 25 июня

21.06.2021 17:14





В последнюю неделю весенней сессии, в пятницу, 25 июня, депутаты заслушают премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который представит парламенту годовой отчет о ходе выполнения правительственной программы. Об этом на сегодняшнем заседании бюро заявил председатель парламента Каха Кучава.



По информации пресс-службы парламента, в 151-страничном отчете о выполнении правительственной программы отражены такие ключевые направления, как: внешняя политика, безопасность, урегулирование конфликта и права человека; экономическое развитие; социальная политика и развитие человеческого капитала, государственное управление.



«На фоне вызванных пандемией ограничений и сниженной экономической активности правительство Грузии активно работает, чтобы, с одной стороны, не останавливались реформы средне-и долгосрочного развития страны, а с другой стороны, краткосрочный период помочь населению, как и частному сектору в преодолении новых вызовов», - говорится в годовом отчете премьер-министра.



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