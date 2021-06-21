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Гарибашвили поздравил Пашиняна с успешным проведением выборов и победой его партии
21.06.2021 18:08
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравляет Никола Пашиняна с победой на выборах. Об этом Ираклий Гарибашвили пишет в социальной сети «Твиттер».
«Сердечно поздравляю Никола Пашиняна с проведением успешных выбораов и победой партии «Гражданский договор» по предварительным результатам. Удачи и в будущем! С нетерпением жду тесного сотрудничества с новым правительством Армении», — написал Ираклий Гарибашвили.
По текущим результатам досрочных парламентских выборов в Республике Армения в законодательном органе будут представлены три политические силы — партия «Гражданский договор», блок «Армения» и блок «Честь имею».
Полученные мандаты распределились следующим образом: «Гражданский договор» — 71 место, блок «Армения» — 29 мест, блок «Честь имею» — семь мест.
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