

Тбилиси может экстрадировать в Россию бизнесмена, который финансировал Навального



СОВА 21.06.2021 18:09







Проживающий в Грузии российский бизнесмен Сергей Бокарев, который финансировал оппозиционера Алексея Навального, может быть экстрадирован на родину. Об этом стало известно во время совместной пресс-конференции предпринимателя и председателя «Европейской Грузии» Гиги Бокерия.



По словам последнего, российские власти начали преследовать предпринимателя после того, как тот на заседании Ассоциации фермеров в присутствии губернатора открыто раскритиковал внешнюю политику Москвы, отметив, что из-за действий Кремля страдают простые граждане страны.



«Неудивительно, что по приказу властей за этим последовали финансовые проблемы в его бизнесе. Затем призыв публично отказаться от своей позиции и присоединиться к коллективу «Единой России». Из него хотели сделать образец того, как кто-то отказался от «плохой позиции» и встал на «путь истинный», — рассказал Бокерия.



По словам грузинского политика, официальный Тбилиси может выслать Бокарева на основании документа, в котором собраны редкие положительные выдержки из оценочных документов международных организаций относительно пенитенциарной системы РФ .



«Когда международные организации пишут свою оценку, наряду с общей критикой некоторые аспекты упоминаются в положительном ключе < > Наше правительство собрало позитивные пункты из очень критических оценок и этим оправдывает передачу в руки Путинского режима человека, который этому режиму противостоит, который проявил принципиальность и не изменил своей позиции», — заявил Бокерия.



Сам Сергей Бокарев говорит, что его жизни угрожает опасность и в случае экстрадиции почти на 100% его осудят и приговорят к тюрьме.



«В России мне предъявили обвинение по статье 159-й часть 4-я. Это стандартная статья для всех бизнесменов, которые неугодны политическому режиму Путина и которая предусматривает срок заключения до 10-ти лет. Плюс, естественно содержание в российских тюрьмах, это, так сказать, порядок по воровским понятиям в основном. Плюс это унижения, это пытки», — сказал он.



Стоит отметить, что Сергей Бокарев приехал в Грузию в 2018 году и был задержан по запросу Российской Федерации. После этого предприниматель обратился в Миграционную службу с просьбой об убежище, но ему было отказано.





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