

Грузия будет иметь свой социальный кодекс

21.06.2021 19:10





Министр по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе представила проект социального кодекса страны.



"Мы начали комплексную работу над кодексом. У нас есть надежный партнер в лице ЕС, также в работу активно включены Франция, Германия, Чехия, Словакия. К этому процессу подключается и парламент", - заявила она.



Тикарадзе подчеркнула, что социальный кодекс – достояние и ценность европейского государства. Впервые он появился несколько веков назад в Германии. В будущем в Грузии пройдет масштабная социальная реформа, основанная на успешном опыте передовых стран.



"Я хочу сказать большое спасибо министру здравоохранения за эту важную инициативу, к которой парламент подключится с первого дня. Это действительно переломный момент в развитии нашей страны и решения тех вопросов, которые действительно нужны нашему обществу", - отметил председатель парламента Грузии Каха Кучава.



Социальный кодекс определяет нормы социального обеспечения и устанавливает минимальный уровень социальной помощи в различных областях.





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