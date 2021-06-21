

Глава белорусского спецподразделения «Альфа» попал под санкции США

21.06.2021 19:13





Санкции США затронули главу спецподразделения КГБ Беларуси «Альфа» Сергея Зубкова. Об этом сообщается в публикации на сайте американского Министерства финансов.



Зубков попал в список лиц, чьи активы в связанных с США институтах подлежат заморозке. Любые сношения с лицами из этого списка запрещены гражданам США. В него также попадают террористы и торговцы запрещенными психоактивными веществами.



Ранее сообщалось, что российский олигарх, владелец финансовой группы «Сафмар» и нефтяной компании «Русснефть» Михаил Гуцериев попал под санкции Евросоюза из-за ситуации в Беларуси.



ЕС ввел санкции одновременно с США. В его санкционном списке 78 физических и восемь юридических лиц. Среди последних — крупнейшие автомобилестроительные компании Беларуси МАЗ и БелАЗ, а также связанная с Гуцериевым «Новая нефтяная компания» и «Белаэронавигация».



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