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Глава белорусского спецподразделения «Альфа» попал под санкции США


21.06.2021   19:13


Санкции США затронули главу спецподразделения КГБ Беларуси «Альфа» Сергея Зубкова. Об этом сообщается в публикации на сайте американского Министерства финансов.

Зубков попал в список лиц, чьи активы в связанных с США институтах подлежат заморозке. Любые сношения с лицами из этого списка запрещены гражданам США. В него также попадают террористы и торговцы запрещенными психоактивными веществами.

Ранее сообщалось, что российский олигарх, владелец финансовой группы «Сафмар» и нефтяной компании «Русснефть» Михаил Гуцериев попал под санкции Евросоюза из-за ситуации в Беларуси.

ЕС ввел санкции одновременно с США. В его санкционном списке 78 физических и восемь юридических лиц. Среди последних — крупнейшие автомобилестроительные компании Беларуси МАЗ и БелАЗ, а также связанная с Гуцериевым «Новая нефтяная компания» и «Белаэронавигация».

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