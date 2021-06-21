|
|
|
ЕС, Канада, Британия и США выступили с заявлением о санкциях против режима Лукашенко
21.06.2021 19:24
Евросоюз, Канада, Великобритания и США выступили с совместным заявлением о введении согласованных санкций против режима Лукашенко.
Соответствующее сообщение опубликовано в понедельник на сайте внешнеполитической службы ЕС.
"Сегодня мы предприняли скоординированные действия по введению санкций в ответ на принудительную посадку 23 мая самолета авиакомпании Ryanair и политически мотивированный арест журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги", - указывается в заявлении.
Канада включила в санкционный список 17 физлиц и 5 организаций. В санкционном списке Великобритании 11 физлиц и 2 организации, включая Белорусскую нефтяную компанию.
США синхронно с ЕС внесли шесть юридических и 16 физических лиц в санкционный список по Беларуси. В санкционный список включены центр изоляции правонарушителей на Окрестина, КГБ, ГУБОПиК, внутренние войска МВД РБ, УВД Брестоблисполкома.
Также США ввели санкции против пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, председателя КГБ РБ Иван Тертеля, спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой, генпрокурора РБ Андрея Шведа, Николая Карпенкова и т.д.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна