

ЕС, Канада, Британия и США выступили с заявлением о санкциях против режима Лукашенко

21.06.2021 19:24





Евросоюз, Канада, Великобритания и США выступили с совместным заявлением о введении согласованных санкций против режима Лукашенко.



Соответствующее сообщение опубликовано в понедельник на сайте внешнеполитической службы ЕС.



"Сегодня мы предприняли скоординированные действия по введению санкций в ответ на принудительную посадку 23 мая самолета авиакомпании Ryanair и политически мотивированный арест журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги", - указывается в заявлении.



Канада включила в санкционный список 17 физлиц и 5 организаций. В санкционном списке Великобритании 11 физлиц и 2 организации, включая Белорусскую нефтяную компанию.



США синхронно с ЕС внесли шесть юридических и 16 физических лиц в санкционный список по Беларуси. В санкционный список включены центр изоляции правонарушителей на Окрестина, КГБ, ГУБОПиК, внутренние войска МВД РБ, УВД Брестоблисполкома.



Также США ввели санкции против пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, председателя КГБ РБ Иван Тертеля, спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой, генпрокурора РБ Андрея Шведа, Николая Карпенкова и т.д.



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