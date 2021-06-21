

Еще 7 стран Европы закрыли небо для белорусских самолетов

21.06.2021 19:25





Некоторые страны-кандидаты на вступление в Евросоюз, а также государства-члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) присоединились к решению ЕС о запрете на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний



Об этом сообщил официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано, передает Интерфакс.



"Страны-кандидаты, в частности, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также такие страны ЕАСТ, как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС", - говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник Стано.



В документе отмечается, что вышеперечисленные страны обеспечат "соответствие своей национальной политики данному решению Совета". 4 июня Совет ЕС объявил, что вводит запрет на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты. Это решение вступило в силу 5 июня.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





