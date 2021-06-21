

Председатель ЦИК категорически отказывается покидать должность

21.06.2021 21:01





Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания не намерена уходить в отставку. Об этом Жвания сообщила журналистам после заседания комиссии по изучению выборов.



Как она заявляет, никаких аргументов для ее отставки не существует, и люди могут оставлять должности только на основании доказательств, а не из-за политических желаний.



«Я здесь. Идет изменение избирательного законодательства. Посмотрим на эти изменения. Я никуда не ушла и не собираюсь уходить. Согласно законодательству будет соответствующее решение», - заявила Жвания.



Она отмечает, что ни одна политическая партия не должна решать, уйдет ли в отставку член или руководитель независимого избирательного органа.



«Ни в Центральную избирательную комиссию в процессе избирательных споров, ни в следственную комиссию не поступило ни одного обоснования, аргумента, доказательства... За нами стоит правда. Ни одна политическая партия не должна решать, уйдет ли в отставку член или руководитель независимого избирательного органа. У этого должны быть обоснования, и в условиях, когда обоснования не представлены, когда международные организации оценили выборы как легитимные, я считаю, что для любого последующего администратора, который может быть главой ЦИК или избирательного округа, было бы очень плохим мессиджем, что кто-то ушел бы из-за политического требования и желания. Люди могут покидать свои должности только в результате основания и доказательства, а не из-за политических желаний», - заявила Тамар Жвания.



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